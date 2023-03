Milan, De Ketelaere: “Primi mesi deludenti, sto faticando per l’ambiente” (Di domenica 26 marzo 2023) Charles De Ketelaere, trequartista belga, in un'intervista ha voluto fare un punto della situazione dei suoi Primi mesi al Milan Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 marzo 2023) Charles De, trequartista belga, in un'intervista ha voluto fare un punto della situazione dei suoial

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : De Ketelaere, un anno senza gol. Più centrale per sbloccarsi #Milan - PianetaMilan : De Ketelaere sui Mondiali: “Sono più deluso per la nazione e i tifosi” - milansette : De Ketelaere sulle critiche: 'Mi hanno consigliato di non leggere i giornali' - Ftbnews24 : Milan, Martino su De Ketelaere: “Ha bisogno di tempo” - PianetaMilan : -@acmilan, De Ketelaere: “Primi mesi deludenti, sto faticando per l’ambiente” #SempreMilan #Milan #ACMilan… -