Milan | concorrenza all’Inter per un attaccante!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Vranckx: 'Sapevo che questa stagione sarebbe stata soprattutto di apprendimento. La concorrenza è grande e il pass… - itselisy : RT @AntoVitiello: #Vranckx: 'Sapevo che questa stagione sarebbe stata soprattutto di apprendimento. La concorrenza è grande e il passaggio… - siamo_la_Roma : ?? #Roma, occhi su #Morata ???? Lo spagnolo vuole tornare in #SerieA ?? Concorrenza di #Milan e #Juventus #ASRoma - maldiniforever3 : RT @AntoVitiello: #Vranckx: 'Sapevo che questa stagione sarebbe stata soprattutto di apprendimento. La concorrenza è grande e il passaggio… - GianniVaretto : RT @AntoVitiello: #Vranckx: 'Sapevo che questa stagione sarebbe stata soprattutto di apprendimento. La concorrenza è grande e il passaggio… -

Difficile sarà però battere ladi, Inter e Atletico Madrid, soprattutto perché gli stipendi a Zingonia non sono troppo generosi. Certo, al Gewiss Stadium potrebbe crescere e avere ...In Italia i primi contatti ci sono stati con Inter,e Atalanta, mentre all'estero su di lui ... Insomma l'Inter su Retegui c'è e ha voglia di anticipare la folta e agguerritaIlvaluta, anche in base ai programmi del suo mercato in uscita. Intanto Boniface spera nella ... Calciomercato.com evidenzia l'esistenza di unaconcreta da parte del Bologna , che ...

Milan, concorrenza del Bologna per un obiettivo in attacco Calciomercato.com

Il centrocampista lituano classe 2004, dopo essere sceso in campo titolare contro il Milan, ha giocato solo pochi minuti contro la Cremonese ...Il prossimo mese sarà importantissimo per la stagione del Napoli perché la squadra azzurra potrebbe conquistare l'aritmetica dello Scudetto.