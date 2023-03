Milan, ansia per Ibra. Il ct della Svezia: 'È un punto interrogativo' (Di domenica 26 marzo 2023) Zlatan Ibrahimovic torna ai box? Il totem svedese si è fermato nel ritiro della Svezia e tra i tifosi rossoneri e non solo serpeggia... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 marzo 2023) Zlatanhimovic torna ai box? Il totem svedese si è fermato nel ritiroe tra i tifosi rossoneri e non solo serpeggia...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Milan, ansia per #Ibrahimovic. Il ct della Svezia: 'È un punto interrogativo' - calciomercatoit : ?? #Milan, ansia per #Krunic e domenica c’è il Napoli - Filo2385Filippo : RT @GoalItalia: Milan in ansia per Kalulu: problema al polpaccio in Nazionale, subito in Italia per accertamenti ?? - RadioRossonera : Allerta in casa #Milan ?? Problema fisico per #Ibrahimovic: le ultime ?? - sportli26181512 : Ibra non si allena con la Svezia, Milan in ansia: Lo svedese avrebbe accusato un problema fisico… -