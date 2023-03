(Di domenica 26 marzo 2023) LaPro, rappresentata dal presidente Matteo Marani, oggi a Catanzaro per premiare i giallorossi promossi in B, ha resodel naufragio del barcone carico didel 26 ...

La Lega Pro, rappresentata dal presidente Matteo Marani, oggi a Catanzaro per premiare i giallorossi promossi in B, ha reso omaggio alle vittime del naufragio del barcone carico di migranti del 26 febbraio scorso, recandosi alla spiaggia di Steccato di Cutro. Dopo alcuni minuti di profondo raccoglimento, sono stati

Migranti: omaggio della Lega Pro alle vittime di Cutro La Sicilia

La Lega Pro , rappresentata dal presidente Matteo Marani , oggi a Catanzaro per premiare i giallorossi promossi in B, ha reso omaggio alle vittime del ...'Un grande riconoscimento va a tutta la gente calabrese', ha detto il presidente Marani STECCATO DI CUTRO (ITALPRESS) - La Lega Pro, ...