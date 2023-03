Migranti, nave di Banksy sequestrata a Lampedusa. Naufragio al largo della Tunisia: almeno 29 morti (Di domenica 26 marzo 2023) Lo ha reso noto alla Reuters un funzionario della ong Forum tunisino per i diritti sociali ed economici Leggi su ilsole24ore (Di domenica 26 marzo 2023) Lo ha reso noto alla Reuters un funzionarioong Forum tunisino per i diritti sociali ed economici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La nave Louise Michel dell'omonima ong, finanziata dall'artista Banksy, è in stato di fermo nel porto di Lampedusa… - fattoquotidiano : La nave ong di Banksy bloccata a Lampedusa dal nuovo decreto Migranti. L’hotspot dell’isola al collasso: 2.494 ospi… - ilpost : La nave per il soccorso dei migranti finanziata da Banksy è stata bloccata a Lampedusa - rosad24 : RT @sruotolo1: #migranti La sua colpa? Aver salvato troppe vite. Fermata la nave di #Banksy per troppa umanità. Questo della #Meloni è il p… - Marchess86 : Intanto 29 migranti sono morti nell'ennesimo naufragio al largo della #Tunisia e la nave finanziata da #Banksy… -