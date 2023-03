Migranti, naufragio in Tunisia: almeno 19 morti (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – Si contano almeno 19 Migranti morti nel naufragio al largo delle coste tunisine avvenuto la scorsa notte, durante il viaggio su un’imbarcazione diretta in Italia. Lo rende noto l’emittente tunisina Radio Mosaique, citando il portavoce del Forum tunisino per i diritti economici e sociali, Romdhane Ben Amor. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – Si contano19nelal largo delle coste tunisine avvenuto la scorsa notte, durante il viaggio su un’imbarcazione diretta in Italia. Lo rende noto l’emittente tunisina Radio Mosaique, citando il portavoce del Forum tunisino per i diritti economici e sociali, Romdhane Ben Amor. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Almeno 19 migranti dell'Africa subsahariana morti al largo della Tunisia nel naufragio della loro imbarcazione. Era… - RaiNews : Almeno 19 migranti dall'Africa sub-sahariana sono morti dopo che la barca su cui si trovavano è affondata al largo… - NicolaPorro : ?? ESCLUSIVO ?? E meno male che i parenti delle vittime del #naufragio di #Cutro erano 'infuriati' con #Meloni, come… - LegaProOfficial : La #LegaPro, oggi a Catanzaro per premiare i giallorossi promossi in B, ha reso omaggio alle vittime del naufragio… - GPTurchi : RT @TELADOIOLANIUS: Qualcuno mette ancora in dubbio che più ne partono e più ne muoiono? -