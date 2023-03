Migranti: naufragi, 8 cadaveri e 97 superstiti a Lampedusa (Di domenica 26 marzo 2023) E' di otto morti e 97 superstiti il bilancio dei due naufragi avvenuti ieri in area Sar maltese. In nottata sono stati sbarcati sul porto di Lampedusa i cadaveri di quattro persone, tre uomini e una ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 marzo 2023) E' di otto morti e 97il bilancio dei dueavvenuti ieri in area Sar maltese. In nottata sono stati sbarcati sul porto didi quattro persone, tre uomini e una ...

