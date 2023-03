Migranti, l’esodo dalla Tunisia causa un altro naufragio e 19 morti. Piantedosi: la priorità resta arrestare i flussi (Di domenica 26 marzo 2023) Migranti, l’emergenza è quotidiana. Lampedusa sotto assedio, e un’ennesimo naufragio al largo della Tunisia è costato la vita ad almeno 19 Migranti provenienti dall’Africa subsahariana che cercavano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l’Italia. Lo ha reso noto un funzionario dell’Ong Forum tunisino per i diritti sociali ed economici. Non viene precisato quando è avvenuta la tragedia. Al momento, si sa che la guardia costiera tunisina ha salvato 5 persone dall’imbarcazione davanti alla costa di Mahdia, ha aggiunto il funzionario dell’Ong, affermando che i passeggeri erano partiti dalle spiagge di Sfax. Migranti, l’emergenza continua Conti aggiornati alla mano, sono già oltre 3000 i Migranti che nelle ultime ore sono stati soccorsi nel Mediterraneo, o sono sbarcati sulle ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 marzo 2023), l’emergenza è quotidiana. Lampedusa sotto assedio, e un’ennesimoal largo dellaè costato la vita ad almeno 19provenienti dall’Africa subsahariana che cercavano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l’Italia. Lo ha reso noto un funzionario dell’Ong Forum tunisino per i diritti sociali ed economici. Non viene precisato quando è avvenuta la tragedia. Al momento, si sa che la guardia costiera tunisina ha salvato 5 persone dall’imbarcazione davanti alla costa di Mahdia, ha aggiunto il funzionario dell’Ong, affermando che i passeggeri erano partiti dalle spiagge di Sfax., l’emergenza continua Conti aggiornati alla mano, sono già oltre 3000 iche nelle ultime ore sono stati soccorsi nel Mediterraneo, o sono sbarcati sulle ...

