Migranti, la video-denuncia della ong Sos Mediterannée: "Attaccati dalla guardia costiera libica in acque internazionali durante un soccorso" (Di domenica 26 marzo 2023) "Il nostro equipaggio è stato minacciato con le armi dai guardacoste libici finanziati dall'Unione europea". E' la denuncia della Ong Sos Méditerannée, in mare con la nave Ocean Viking. L'organizzazione ha raccontato su Twitter di essersi trovata in "acque internazionali" questa mattina dopo aver ricevuto la segnalazione di un gommone in pericolo da Alarm Phone e di essere stata avvicinata dalla 'motovedetta 656' che "minacciando l'equipaggio" ha sparato in aria. La nave ha lasciato la scena per la sicurezza dell'equipaggio, mentre il Sea Bird 2 della Ong Sea-Watch, "sorvolando la scena, ha poi avvistato persone in acqua, mentre la guardia costiera libica procedeva a intercettazione forzata". Secondo le ong si tratta di "circa 80 ...

