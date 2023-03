Migranti, la nave di Banksy in stato di fermo: “Ha violato il decreto Piantedosi” (Di domenica 26 marzo 2023) La nave Louise Michel, dell’omonima ong finanziata dallo street-artist Banksy, è in stato di fermo nel porto di Lampedusa. Avrebbe violato le norme del nuovo decreto Migranti del Governo Meloni, il cosiddetto decreto Piantedosi, dal nome del ministro dell’Interno. “Ci impediscono di lasciare il porto e prestare soccorsi in mare“, riferiscono gli stessi attivisti. La Guardia costiera spiega che l’imbarcazione “non ha osservato le disposizioni“. Prima di arrivare a Lampedusa, sabato 25 marzo, la nave aveva soccorso alcuni barchini carichi di Migranti in mezzo al Mediterraneo. A trarre in salvo i profughi erano stati poi gli equipaggi delle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di ... Leggi su velvetmag (Di domenica 26 marzo 2023) LaLouise Michel, dell’omonima ong finanziata dallo street-artist, è indinel porto di Lampedusa. Avrebbele norme del nuovodel Governo Meloni, il cosiddetto, dal nome del ministro dell’Interno. “Ci impediscono di lasciare il porto e prestare soccorsi in mare“, riferiscono gli stessi attivisti. La Guardia costiera spiega che l’imbarcazione “non ha osservato le disposizioni“. Prima di arrivare a Lampedusa, sabato 25 marzo, laaveva soccorso alcuni barchini carichi diin mezzo al Mediterraneo. A trarre in salvo i profughi erano stati poi gli equipaggi delle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di ...

