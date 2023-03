Migranti: la nave di Banksy in stato di fermo a Lampedusa (Di domenica 26 marzo 2023) La nave Louise Michel dell’omonima Ong, finanziata dall’artista Banksy, è in stato di fermo nel porto di Lampedusa per violazioni del nuovo decreto. Lampedusa, nave Banksy in stato di fermo È ferma nel porto di Lampedusa la navo dell’Ong finanziata, tra gli altri, dall’artista senza volto Banksy. All’imbarcazione Louise Michel è stata contestata la violazione ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 marzo 2023) LaLouise Michel dell’omonima Ong, finanziata dall’artista, è indinel porto diper violazioni del nuovo decreto.indiÈ ferma nel porto dila navo dell’Ong finanziata, tra gli altri, dall’artista senza volto. All’imbarcazione Louise Michel è stata contestata la violazione ... TAG24.

