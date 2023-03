Migranti | la mappa Unhcr degli arrivi in Europa | a Malta un solo accolto in 90 giorni | in Italia 20 535 – I dati

Leggi su open.online

(Di domenica 26 marzo 2023) Mentre per Lampedusa è allarme sbarchi con oltre 4milaarrivati in Sicilia nel giro di duee il ministro dell’Interno Piantedosi mantiene ferma la linea del governo sulla necessità di bloccare gli, ladell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati restituisce il quadro dell’accoglienza via mare tra i Paesi del Mediterraneo dall’inizio del 2023. Tra gli elementi che saltano all’occhio, la situazione di, primo approdo nel Mediterraneo che però in tre mesi risulta averunmigrante. Un numero irrisorio rispetto alla cifra riportata per l’: in 90sono 20.535 le persone fatte sbarcare sulle coste della penisola. Il dato più alto in assoluto, anche rispetto a Spagna ...