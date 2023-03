Migranti | la Guardia costiera contro le ong | “Le chiamate dei loro aerei sovraccaricano i nostri sistemi e duplicano le segnalazioni”

(Di domenica 26 marzo 2023) Due giorni di polemiche, il fermo della Louise Michel a Lampedusa, circa 4milasalvati in due giorni e alla fine larompe il silenzio. Lo fa per attaccare le ong attive nel Mediterraneo, accusate sostanzialmente di disturbare il coordinamento delle operazioni di soccorso. Se in occasione del naufragio di Cutro, nel quale sono morte almeno 91 persone, la comunicazione del corpo delle Capitanerie era stata silente a lungo, adesso la risposta arriva velocemente. Con una nota di fuoco. Le accuse sono mirate e ripercorrono molti degli episodi più discussi avvenuti in area Sar italiana, acque internazionali e acque libiche negli ultimi giorni di grande impegno per salvare decine di imbarcazioni in difficoltà nella rotta che dalla Tunisia porta verso le coste italiane. “Le continuedei mezzi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Almeno 19 migranti dell'Africa subsahariana morti al largo della Tunisia nel naufragio della loro imbarcazione. Era… - localteamtv : Lampedusa, non si contano più gli arrivi: altri migranti soccorsi da motovedetta della Guardia di Finanza #migranti… - Agenzia_Ansa : La nave Louise Michel dell'omonima ong, finanziata dall'artista Banksy, è in stato di fermo nel porto di Lampedusa… - fattoquotidiano : Migranti, la Guardia costiera contro le ong: “Le chiamate dei loro aerei sovraccaricano i nostri sistemi e duplican… - gianni92199894 : Migranti: Guardia Costiera la nave di Bansky avrebbe ostacolato i soccorsi - Cronaca - ANSA -

... ha aggiunto il funzionario della ong, affermando che ierano partiti dalle spiagge di Sfax. Poi si è appreso che lacostiera tunisina ha recuperato 29 cadaveri, di cui 11 di diverse ...... sui quali viaggiavano diversie i salvataggi erano stati effettuati anche da motovedette di capitaneria edi finanza. Leggi Anche, attesa a Bari la Geo Barents con 190 ...... finendo anche questo col sovraccaricare il Centro in momenti particolarmente intensi di soccorsi in atto', prosegue laCostiera. Gli arrivi in Italia vedi anche, record sbarchi a ...

Migranti: Guardia Costiera la nave di Bansky avrebbe ostacolato i soccorsi - Cronaca Agenzia ANSA

“Sappiamo di dozzine di barche in pericolo proprio di fronte all’isola in questo preciso momento, eppure ci viene impedito di prestare assistenza. La Louise Michel è stata fermata… Leggi ...Due giorni di polemiche, il fermo della Louise Michel a Lampedusa, circa 4mila migranti salvati in due giorni e alla fine la Guardia costiera rompe il silenzio. Lo fa per attaccare le ong attive nel ...