...Diciotti della Guardia Costiera e il pattugliatore della Guardia di Finanza saranno portate via...alle prese con nuovi record di sbarchi è in attesa delle prime misure in tema di emergenza...Sono oltrele aziende italiane impegnate in Tunisia, circa 70mila gli addetti che vi lavorano. Leggi anche Altro naufragio nel Mediterraneo, almeno 34dispersi e Meloni avverte: 'Dalla ...Ha spiegato che, nel caso in cui la situazione degenerasse nello stato nordafricano, in partenza verso l'Europa vi sarebbero.000. E vien da sé che l'Italia non sarebbe in grado di ...

Migranti: in 900 trasferiti da Lampedusa. Naufragio al largo della Tunisia, 19 morti TGLA7

Al collasso l'hot spot di Lampedusa, ma oggi tra la nave Diciotti della Guardia Costiera, il pattugliatore della Guardia di Finanza e un traghetto di linea, saranno portate via 900 persone ... misure ...In questa edizione: Migranti, 3 mila arrivi in 24 ore. Honduras rompe con Taiwan: appoggiamo la Cina. Trump ai fan: Votatemi e sarete vendicati. E-Fuel, ...