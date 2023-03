Migranti, il report sui premier: i veri numeri dei morti in mare (Di domenica 26 marzo 2023) Daniele Capezzone, sulle pagine della verità, questa mattina ha fatto un “toc toc” a tutti i fenomeni che ci sono in Italia. Ieri sono morti 90 Migranti a largo della Tunisia, ma da loro non è arrivata una parola. Avete per caso sentito qualche di dichiarazione di Schlein, Mimmo Lucano, CGL o dell’ANPI? Capezzone fa notare come nel caso di Cutro, “il grosso del sistema mediatico si è servito di quei corpi per attaccare l’esecutivo”, mentre “i morti al largo della Tunisia vengono derubricati a mera statistica” forse perché in Tunisia “non c’è un premier nemico da colpire”. Dove sono finiti tutti quelli che hanno buttato i pupazzetti per i morti in mare per Cutro? Dove sono finite le dichiarazioni contro il governo italiano e la Guardia Costiera perché non aveva salvato ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 26 marzo 2023) Daniele Capezzone, sulle pagine dellatà, questa mattina ha fatto un “toc toc” a tutti i fenomeni che ci sono in Italia. Ieri sono90a largo della Tunisia, ma da loro non è arrivata una parola. Avete per caso sentito qualche di dichiarazione di Schlein, Mimmo Lucano, CGL o dell’ANPI? Capezzone fa notare come nel caso di Cutro, “il grosso del sistema mediatico si è servito di quei corpi per attaccare l’esecutivo”, mentre “ial largo della Tunisia vengono derubricati a mera statistica” forse perché in Tunisia “non c’è unnemico da colpire”. Dove sono finiti tutti quelli che hanno buttato i pupazzetti per iinper Cutro? Dove sono finite le dichiarazioni contro il governo italiano e la Guardia Costiera perché non aveva salvato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... micia274 : @pemar2 @FPanichi @VEParsi1 Le Nazioni Unite sono presenti; i report individuano sistematicamente la gestione crim… - VinnieVegaPF : RT @Il_Vitruviano: Tolti gli eventi contingenti come epidemia e guerra, i topoi che occupano politica, TL e presunta opinione pubblica sono… - giulianol : RT @Il_Vitruviano: Tolti gli eventi contingenti come epidemia e guerra, i topoi che occupano politica, TL e presunta opinione pubblica sono… - Il_Vitruviano : Tolti gli eventi contingenti come epidemia e guerra, i topoi che occupano politica, TL e presunta opinione pubblica… - 73deva73 : Migranti, von der Leyen apre a Roma: 200 milioni per accoglienza-la Repubblica. Al giorno o alla settimana? Esoso?… -