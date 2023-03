Migranti, il grande ingorgo del Mediterraneo. E la guardia costiera ora schiera tutte le sue navi (Di domenica 26 marzo 2023) Un flusso inarrestabile, barchini di legno, gusci di metallo, gommoni, vecchi pescherecci: il Mediterraneo preso d'assalto da decine di mezzi di fortuna utilizzati a rischio della vita da chi tenta di fuggire dalla miseria e dall'oppressione Leggi su repubblica (Di domenica 26 marzo 2023) Un flusso inarrestabile, barchini di legno, gusci di metallo, gommoni, vecchi pescherecci: ilpreso d'assalto da decine di mezzi di fortuna utilizzati a rischio della vita da chi tenta di fuggire dalla miseria e dall'oppressione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eziomauro : Migranti, il grande ingorgo del Mediterraneo. E la guardia costiera ora schiera tutte le sue navi - la Repubblica - Antonio_Tajani : Ho incontrato il Primo Ministro ???? Robert Golob. Slovenia partner economico-commerciale di grande importanza per l’… - oloapb : @giubileif Ma non era una grande vittoria del governo italiano?!? Lo sapevamo tutti che erano solo che balle. Avete… - VgAdele : RT @Teresat73540673: In 24 ore sbarcati in +porti del Sud Italia 3.000 illegali migranti e ancora molti sono sulle ONG,e molti in viaggio.… - PaoloScorpio : RT @Teresat73540673: In 24 ore sbarcati in +porti del Sud Italia 3.000 illegali migranti e ancora molti sono sulle ONG,e molti in viaggio.… -