Migranti: Guardia Costiera contro Ong: 'Chiamate intralciano soccorsi'. Tunisia, migliaia in fuga (Di domenica 26 marzo 2023) Continuano ad approdare Migranti sulle nostre coste, gli ultimi quelli soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterrraneo, 190 persone per la maggior parte uomini, ma anche una dozzina di minorenni non ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 marzo 2023) Continuano ad approdaresulle nostre coste, gli ultimi quellinei giorni scorsi nel Mediterrraneo, 190 persone per la maggior parte uomini, ma anche una dozzina di minorenni non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La nave Louise Michel dell'omonima ong, finanziata dall'artista Banksy, è in stato di fermo nel porto di Lampedusa… - Agenzia_Ansa : Almeno 19 migranti dell'Africa subsahariana morti al largo della Tunisia nel naufragio della loro imbarcazione. Era… - localteamtv : Lampedusa, non si contano più gli arrivi: altri migranti soccorsi da motovedetta della Guardia di Finanza #migranti… - rosa_schiano : Colpevoli di aver salvato troppe vite - quelosempre : RT @localteamtv: Lampedusa, capo-missione Louise Michel: ONG necessarie, Guardia Costiera non riesce a gestire tutti i casi #louisemichel #… -