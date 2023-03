Migranti: fermata dalla Guardia Costiera la nave di Bansky. L’accusa: avrebbe ostacolato i soccorsi (Di domenica 26 marzo 2023) Per decisione della Guardia Costiera, e ai sensi del decreto ong, si trova in stato di fermo, a Lampedusa, la nave Louise Michel. Questo pèerchè, dopo aver effettuato il primo intervento di soccorso in acque libiche, la nave contravveniva all'impartita disposizione di raggiungere il porto di Trapani, dirigendosi invece verso altri tre barconi sui quali, peraltro, sotto il coordinamento dell'Imrcc (Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo), stavano già dirigendo in soccorso i mezzi della Guardia Costiera italiana Leggi su firenzepost (Di domenica 26 marzo 2023) Per decisione della, e ai sensi del decreto ong, si trova in stato di fermo, a Lampedusa, laLouise Michel. Questo pèerchè, dopo aver effettuato il primo intervento di soccorso in acque libiche, lacontravveniva all'impartita disposizione di raggiungere il porto di Trapani, dirigendosi invece verso altri tre barconi sui quali, peraltro, sotto il coordinamento dell'Imrcc (Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo), stavano già dirigendo in soccorso i mezzi dellaitaliana

