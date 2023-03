Migranti | è esodo dalla Tunisia A Lampedusa arrivate migliaia di persone

(Di domenica 26 marzo 2023) Continua ad aumentare il flusso diche attraversano la rotta dellaper raggiungere le coste italiane (LO SPECIALE). Decine di barconi, gommoni e piccole imbarcazioni stanno lasciando il porto di Sfax. Nelle scorse 24 ore sono stati oltre tremila iche si sono messi in viaggio e più di sessanta gli sbarchi avvenuti. Nello Stato magrebino la crisi economica e di tensione politica ha provocato un aumento vertiginoso di partenze che ora allarma l'Europa e il governo italiano. Tunisi è comunque solo un territorio di transito per salpare verso il Mediterraneo: i profughi che partono sono originari di Congo, Camerun, Nigeria, Costa d'Avorio e Guinea, Sierra Leone, Siria,, Marocco e Burkina Faso, in tanti dicono di aver pagato tremila dinari tunisini per la traversata.

... che da alcuni giorni è tornata a soccorrerea tempo pieno. Più di 500 sono approdati in ... Uninarrestabile che purtroppo continua a fare vittime. Un nuovo naufragio è stato segnalato a ...... ma l'Italia fu mentore del deposto presidente Ben Alì, Parigi e Roma devono unire le forze per impedire il collasso del paese e bloccare undipronto a invadere le coste italiane per ...A chi può venire in mente di mandare 400a vivere in un villaggio di 500 abitanti In Germania non sanno più dove e come alloggiare ...2015 Frau Merkel non chiuse le frontiere innanzi all'...

Decine di barconi, gommoni e piccole imbarcazioni che lasciano il porto di Sfax organizzati in gruppi o in preda agli scafisti. Il fiume di migranti che attraversano la rotta della Tunisia per raggiun ...La "soddisfazione" di Giorgia Meloni sui negoziati europei per la gestione dei flussi migratori si infrange sulla realtà dei numeri: un flusso inarrestabile di profughi che dalla Tunisia, dalla Libia, ...