(Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – Il caso Cutro è “una vicenda davvero tragica, ma non mi sento di attribuire responsabilità a nessuno: in una situazione così drammatica intervenire era oggettivamente molto difficile. Soccorrere una barca nelin tempesta è cosa ben diversa da una discussione da salotto su quello che si sarebbe potuto fare”. Così Silvioin una intervista al Corriere della Sera. Secondo il leader di Forza Italia “dobbiamo fare tutto il possibile perché tragedie simili non si ripetano più: chi è invasempre, con tutti i mezzi possibili, ma al tempo stesso dobbiamolapero eliminare le, come aveva fatto il mio governo nel 2010, quando sbarcarono in Italia solo 4.400 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #SilvioBerlusconi Migranti, Berlusconi: 'Creare condizioni per ridurre partenze, ma chi è in mare va soccorso' - News24Italy : #Migranti, Berlusconi: 'Chi è in mare va soccorso, creare condizioni per ridurre partenze' - vivereitalia : Migranti, Berlusconi: 'Chi è in mare va soccorso, creare condizioni per ridurre partenze' - News24_it : Migranti, Berlusconi: 'Chi è in mare va soccorso, creare condizioni per ridurre partenze' - fisco24_info : Migranti, Berlusconi: 'Chi è in mare va soccorso, creare condizioni per ridurre partenze': (Adnkronos) - Cutro 'vic… -

... come aveva fatto il mio governo nel 2010, quando sbarcarono in Italia solo 4.400in un ... "Ma - aggiunge- tutto questo non può essere compito solo dell'Italia o dei Paesi che si ...Riguardo invece il caso Cutro,dice: "Una vicenda davvero tragica, ma non mi sento di ... come aveva fatto il mio governo nel 2010, quando sbarcarono in Italia solo 4.400in un anno.Riguardo invece il caso Cutro,dice: 'Una vicenda davvero tragica, ma non mi sento di ... come aveva fatto il mio governo nel 2010, quando sbarcarono in Italia solo 4.400in un anno ...

Migranti, Berlusconi: "Chi è in mare va soccorso, creare condizioni ... Adnkronos

(Adnkronos) – Il caso Cutro è “una vicenda davvero tragica, ma non mi sento di attribuire responsabilità a nessuno: in una situazione così drammatica intervenire era oggettivamente molto difficile. So ..."In politica l'immobilismo fa male". Lo afferma Silvio Berlusconi, sottolineando come "la linea politica di Forza Italia è sempre quella indicata da me". In merito al cambio dei capogruppo, il leader ...