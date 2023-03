Migranti, ancora sbarchi e morti. La Guardia costiera contro le Ong (Di domenica 26 marzo 2023) La denuncia: «Le loro chiamate intralciano i soccorsi». A Lampedusa l’hotspot è al collasso. Il commissario Gentiloni in missione a Tunisi per cercare di frenare l’esodo Leggi su corriere (Di domenica 26 marzo 2023) La denuncia: «Le loro chiamate intralciano i soccorsi». A Lampedusa l’hotspot è al collasso. Il commissario Gentiloni in missione a Tunisi per cercare di frenare l’esodo

