Migranti: almeno 19 morti in naufragio al largo della Tunisia

Tunisi, 26 mar. (Adnkronos) - Si contano almeno 19 Migranti morti nel naufragio al largo delle coste tunisine avvenuto la scorsa notte, durante il viaggio su un'imbarcazione diretta in Italia. Lo rende noto l'emittente tunisina Radio Mosaique, citando il portavoce del Forum tunisino per i diritti economici e sociali, Romdhane Ben Amor.

