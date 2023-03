Migranti, almeno 19 morti al largo della Tunisia. Gli hotspot di Lampedusa al collasso (Di domenica 26 marzo 2023) Finesettimana di sbarchi e di nuove tragedie nel Mediterraneo: almeno 19 Migranti provenienti dall’Africa subsahariana sono morti al largo della Tunisia a causa del naufragio dell’imbarcazione sulla quale si trovavano mentre cercavano di raggiungere l’Italia. Erano partiti dalle spiagge di Sfax, la Guardia costiera tunisina è riuscita a salvare soltanto 5 persone davanti alla costa di Mahdia. In area Sar maltese, invece, due naufragi hanno causato otto morti, con 97 persone che invece sono riuscite a sopravvivere: in nottata i cadaveri di quattro persone sono stati portati a Lampedusa dalla motovedetta Cp324 della Guardia Costiera. Assieme ai corpi, su molo Favarolo sono stati fatti scendere anche altri 49 sopravvissuti, originari di ... Leggi su tpi (Di domenica 26 marzo 2023) Finesettimana di sbarchi e di nuove tragedie nel Mediterraneo:19provenienti dall’Africa subsahariana sonoala causa del naufragio dell’imbarcazione sulla quale si trovavano mentre cercavano di raggiungere l’Italia. Erano partiti dalle spiagge di Sfax, la Guardia costiera tunisina è riuscita a salvare soltanto 5 persone davanti alla costa di Mahdia. In area Sar maltese, invece, due naufragi hanno causato otto, con 97 persone che invece sono riuscite a sopravvivere: in nottata i cadaveri di quattro persone sono stati portati adalla motovedetta Cp324Guardia Costiera. Assieme ai corpi, su molo Favarolo sono stati fatti scendere anche altri 49 sopravvissuti, originari di ...

