Migranti, a Lampedusa oltre 2000 sbarchi in 24 ore, nuovo naufragio a Malta (Di domenica 26 marzo 2023) A Lampedusa si registra un nuovo record di sbarchi, con duemila arrivi in 24 ore. Sono 267 gli ultimi approdati sull’isola, fra la notte e l’alba, dopo che 6 dei 7 barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalla ong Louise Michel e da motovedette di Capitaneria e Guardia di finanza. Sono 2.497 i Migranti presenti all’hotspot di Lampedusa. È in corso il trasferimento di circa 300 persone dai padiglioni di contrada Imbriacola verso il porto dove i Migranti verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà all’alba di domani a Porto Empedocle. A disporre il trasferimento, provando ad alleggerire le presenze, è stata la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale. All’alba di domani, 130 partiranno con un pattugliatore della Guardia di finanza con destinazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 marzo 2023) Asi registra unrecord di, con duemila arrivi in 24 ore. Sono 267 gli ultimi approdati sull’isola, fra la notte e l’alba, dopo che 6 dei 7 barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalla ong Louise Michel e da motovedette di Capitaneria e Guardia di finanza. Sono 2.497 ipresenti all’hotspot di. È in corso il trasferimento di circa 300 persone dai padiglioni di contrada Imbriacola verso il porto dove iverranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà all’alba di domani a Porto Empedocle. A disporre il trasferimento, provando ad alleggerire le presenze, è stata la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale. All’alba di domani, 130 partiranno con un pattugliatore della Guardia di finanza con destinazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreapurgatori : Non ce la fa. Non ce la fa. #Lampedusa, duemila migranti dalla Tunisia. #Piantedosi: «Sbarchi favoriti da opinione… - petergomezblog : Migranti, oltre 2mila e 700 persone sono arrivate a Lampedusa in 24 ore - Agenzia_Ansa : Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa, altri 267 approdati in nottata. In 24 ore arrivati in duemila. Alcune perso… - SoniaLaVera : RT @localteamtv: Naufragio migranti in area SAR maltese, almeno 7 morti: i corpi portati a Lampedusa #migranti #naufragio #lampedusa #malta… - Tersite66 : #Piantedosi rinfaccia all'opinione pubblica italiana [tutti noi] di essere Cristiani perché si salvano i #migranti… -