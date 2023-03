Migranti: a Cutro ritrovata la 90esima vittima. Naufragio al largo della Tunisia, 19 morti. Emergenza Lampedusa (Di domenica 26 marzo 2023) Sbarchi e tragedie senza sosta. L'ultima notizia arriva nella prima mattina, dalla Tunisia: 19 vittime nel ribaltamento di un barchino a largo delle coste tunisine. La guardia costiera è riuscita a ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 marzo 2023) Sbarchi e tragedie senza sosta. L'ultima notizia arriva nella prima mattina, dalla: 19 vittime nel ribaltamento di un barchino adelle coste tunisine. La guardia costiera è riuscita a ...

