Migranti: 19 morti al largo della Tunisia. Emergenza a Lampedusa: oltre tremila sbarchi in due giorni (Di domenica 26 marzo 2023) Sarebbero almeno 19 i Migranti morti al largo della Tunisia a causa del naufragio dell'imbarcazione sulla quale si trovavano mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Italia. La notizia è stata data alla Reuters da un funzionario della ong Forum tunisino per i diritti sociali ed economici. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 marzo 2023) Sarebbero almeno 19 iala causa del naufragio dell'imbarcazione sulla quale si trovavano mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Italia. La notizia è stata data alla Reuters da un funzionarioong Forum tunisino per i diritti sociali ed economici.

