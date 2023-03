Miami: Trevisan agli ottavi. Battuta in rimonta la Liu (Di domenica 26 marzo 2023) Una fantastica Martina Trevisan supera la statunitense Claire Liu per 46 75 64 in 3 ore e 17 minuti e si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami dove è attesa dalla lettone Jelena ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 marzo 2023) Una fantastica Martinasupera la statunitense Claire Liu per 46 75 64 in 3 ore e 17 minuti e si qualifica per glidi finale del Masters 1000 didove è attesa dalla lettone Jelena ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ubitennis : WTA Miami: Carpe diem! Trevisan vince in rimonta una maratona con Liu e agli ottavi trova Ostapenko - OA_Sport : WTA Miami 2023, Martina Trevisan rimonta Claire Liu e vola agli ottavi dopo oltre tre ore di battaglia! - - lcsmny : RT @BlueTips0: ?? Miami ATP / WTA ???? ? + 0.675% {????} Trevisan ~ 2.35 | 0.5% ?? #TeamParieur - ArmandoSoave85 : Miami - Claire Liu vs Martina Trevisan 6-4, 5-7, 3-6 Come on @MartinaTrevisa3 prossimo turno R4 vs Jelena Ostapen… - FansTrevisan : Miami - Claire Liu vs Martina Trevisan 6-4, 5-7, 3-6 Come on @MartinaTrevisa3 prossimo turno R4 vs Jelena Ostapenko -