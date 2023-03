Mezz' ora in più condotto da Lucia Annunziata | anticipazioni e ospiti

(Di domenica 26 marzo 2023) Il bilancio dell'ultimo Consiglio Europeo; la preoccupazione sulla tenuta del sistema bancario; l'applicazione del Pnrr; la riforma delle pensioni in Francia; la guerra in Ucraina e il ruolo della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Acceso botta e risposta tra Lucia Annunziata e la ministra Eugenia Roccella durante Mezz'Ora in Più su Rai3. 'E fat… - vale042897281 : RT @felicity0073: Giuro appena Marcco ha detto che lo hanno lasciato fuori per almeno mezz ora e si sono chiusi nel container, ho pensato a… - la2dasinistra : @nontelodicomai @lanaturafa Ma infatti ha di meglio da fare in quella mezz'ora, non ha detto che non la ha - paradisoa1 : RT @TizianaBtz: Come quando hai una mattinata infernale, riesci a sederti solo ora ma ti siedi con l'ansia ti scovino anche qui, nel tuo an… - LucaRovisoINTER : RT @silupescu: 1/2 Lo scandalo del giorno è la telefonata resa pubblica in cui il miliardario Akhmedov e il produttore Prigozhin (omonimo d… -

Questi i temi al centro della puntata di 'in più' e 'in più/Il mondo che verrà' in onda oggi, domenica 26 marzo, a partire dalle 14.30 su Rai 3. Ospiti di Lucia Annunziata , l'...Ma nonostante questo è l'Independiente a portarsi in vantaggio dopo nemmenodi gioco. E' Norberto Outes che con un preciso colpo di testa porta in vantaggio i 'diavoli rossi'. Il Talleres ...Oggi il Deejay Village sarà aperto dalle 7,30 alle 12 e dalle 8,30 è scattato il maxi riscaldamento di gruppo con lo spostamento fino a Lungo Po Armando Diaz, dovedopo è arrivato il via ...

Mezz'ora in più, puntata di oggi domenica 26 marzo su Rai 3: anticipazioni e ospiti di Lucia Annunziata Corriere dell'Umbria

Nuova puntata di "Mezz'ora in più" e "Mezz'ora in più/Il mondo che verrà" in onda oggi, domenica 26 marzo, a partire dalle 14,30 su Rai 3. Tema dell'appuntamento di oggi, come spiega l'ufficio stampa ...L'attaccante senegalese sembrava lanciatissimo a gennaio, poi con il rientro di Sanabria ha avuto sempre meno spazio ...