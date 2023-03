Mezza Quaresima | con la «Ègia» va al rogo il consumo di suolo Domenica la grande sfilata - Foto e video

(Di domenica 26 marzo 2023) L’evento. Dopo la Parata della gioia in centro, sabato sera in Piazzale Alpini è andato in scena il tradizionale «Rasgamènt de la»: quest’anno il Ducato ha mandato simbolicamente alildi, in particolare della Bassa Bergamasca.ladei carri, in diretta su Bergamo Tv e sul nostro sito dalle 15. Il Duca Smiciatöt: «Vi aspettiamo numerosi, lasi farà in ogni caso: se arriverà qualche goccia di pioggia, non fermerà le oltre 2 mila comparse con i 58 carri e gruppi».

Domenica torna la Sfilata di Mezza Quaresima: le modifiche alla viabilità e il percorso della manifestazione BergamoNews.it

