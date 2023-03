Messina, con il ritorno del ponte tornano le proteste. Primo incontro pubblico dei comitati che si battono contro l’opera (Di domenica 26 marzo 2023) “Il ponte, così come il presidenzialismo, è un’idea cullata da decenni la cui forza sta nel fatto che non è mai stato realizzato. Lo fosse, forse vedremmo in faccia il mostro e ne avremmo paura”. Michele Ainis, costituzionalista ed editorialista, lo dice mentre sosta sotto il sole, guardando lo Stretto, nel punto più a nord della Sicilia. È qui, nel villaggio di Torre Faro (nel comune di Messina) che dovrebbe sorgere il ponte. Ed è qui che nella piazzetta di Faro si riuniscono per un primissimo incontro pubblico i No ponte. Un’assemblea pubblica dopo mesi in cui si sono costituiti nuovi comitati. Dopo gli annunci del ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini, che ha rilanciato il progetto del ponte resuscitando la Stretto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) “Il, così come il presidenzialismo, è un’idea cullata da decenni la cui forza sta nel fatto che non è mai stato realizzato. Lo fosse, forse vedremmo in faccia il mostro e ne avremmo paura”. Michele Ainis, costituzionalista ed editorialista, lo dice mentre sosta sotto il sole, guardando lo Stretto, nel punto più a nord della Sicilia. È qui, nel villaggio di Torre Faro (nel comune di) che dovrebbe sorgere il. Ed è qui che nella piazzetta di Faro si riuniscono per un primissimoi No. Un’assemblea pubblica dopo mesi in cui si sono costituiti nuovi. Dopo gli annunci del ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini, che ha rilanciato il progetto delresuscitando la Stretto di ...

