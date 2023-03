(Di domenica 26 marzo 2023) Correva l’anno 2005: rivediamo il debutto 3D da protagonista del dinosauro con unadi64 DS neldiDopo il completo delirio che era’s Story, la nostra iniziativa pre-pasquale deldici riporta ad aprile del 2005, ovvero quando il numero 38 di Nintendo la Rivista Ufficiale ospitò ladi64 DS. Premiato a suo tempo con un 9 dallo stesso Roberto “Magiustra” Magistretti che oggi milita tra le fila di Ubisoft Milano, questo remake tuttora fa discutere i fan. Ci sono due principali “fazioni” tra gli appassionati della mascotte Nintendo: una maggioranza netta per la quale l’originale per Nintendo 64 è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Mese di Yoshi: Retro-recensione #4, Super Mario 64 DS #InEvidenza #NintendoDS #Pasqua #SuperMario64DS #tuttotek - tuttoteKit : Mese di Yoshi: Retro-recensione #3, Yoshi’s Story #InEvidenza #Nintendo64 #NintendoSwitch #NintendoSwitchOnline… -

... GBA Parco Lungofiume, Wii Pista snowboard DK, Isolae Tour Bangkok a manetta, DS Circuito di ... U Deluxe e Super Mario Maker 2 saranno protagonisti per tutto ildi marzo Un nuovo Super ...... GBA Parco Lungofiume, Wii Pista snowboard DK, Isolae Tour Bangkok a manetta, DS Circuito di ... i 20 film più attesi del 2023 Nella giornata di oggi e per tutto illa community di Super ...... con titoli annunciati 'unsì e quattro no'. E se a questo ci aggiungiamo la 'cattiva nomea' ... oppure come minimo integrare i gyro - controlli dei Joy - Cons all'interno diTopsy - Turvy o ...

Mese di Yoshi: Retro-recensione #4, Super Mario 64 DS tuttoteK

Correva l’anno 2005: rivediamo il debutto 3D da protagonista del dinosauro con una retro-recensione di Super Mario 64 DS nel Mese di Yoshi.Quando si dice “felici come una Pasqua”: il Mese di Yoshi ci porta verso l’albero della cuccagna, nella retro-recensione di Yoshi’s Story.