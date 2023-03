Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Omicidio a Mergellina, movida blindata da piazza Garibaldi agli chalet -

Scattano subito nuove misure nella zona degli chalet. L'appello ai tifosi napoletani per il match con l'Eintracht: " Non macchiamo una serata di ...... dove è stata esposta in una tecacosì come i cimeli storici che sono appartenuti a ...(il centro sportivo dove Diego amava tirare calci al pallone come un bambino) a "Ciro a" , il ...Scattano subito nuove misure nella zona degli chalet. L'appello ai tifosi napoletani per il match con l'Eintracht: " Non macchiamo una serata di ...

Mergellina blindata, agenti fino all'alba: «Basta raid e incivili»

Sagrato e ingresso gremiti prima ancora dell’inizio dei funerali di Francesco Pio Maimone, nella chiesa di San Lorenzo Martire in via Montagna Spaccata a Pianura. L’orario fissato ...Tuttavia, nel giorno dei funerali del povero Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ucciso a Mergellina dalla mano di un esponente di un clan dell'area orientale, a mettere in campo un piano ...