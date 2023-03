Mense per il clima, partiamo dalle università per ridurre le proteine animali (Di domenica 26 marzo 2023) di Valentina Taglietti Giovedì 23 marzo abbiamo partecipato all’evento Mense per il clima che si è tenuto all’università Sapienza di Roma insieme a Greenpeace e Legambiente. Al centro del dibattito l’impatto ambientale della carne e le azioni che anche le università possono intraprendere per ridurre l’impronta ecologica della ristorazione collettiva. Durante l’evento, promosso dal circolo Gemme di Legambiente e molto partecipato, abbiamo annunciato l’invio di una lettera con la quale, assieme ad altre associazioni firmatarie Legambiente Lazio, Fridays For Future Roma, Extinction Rebellion Roma, Link Sapienza, Sinistra Universitaria Sapienza e Unione degli Universitari Sapienza, chiediamo all’Ente regionale per il diritto allo studio del Lazio (DiSco) e al Comitato tecnico scientifico sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) di Valentina Taglietti Giovedì 23 marzo abbiamo partecipato all’eventoper ilche si è tenuto all’Sapienza di Roma insieme a Greenpeace e Legambiente. Al centro del dibattito l’impatto ambientale della carne e le azioni che anche lepossono intraprendere perl’impronta ecologica della ristorazione collettiva. Durante l’evento, promosso dal circolo Gemme di Legambiente e molto partecipato, abbiamo annunciato l’invio di una lettera con la quale, assieme ad altre associazioni firmatarie Legambiente Lazio, Fridays For Future Roma, Extinction Rebellion Roma, Link Sapienza, Sinistra Universitaria Sapienza e Unione degli Universitari Sapienza, chiediamo all’Ente regionale per il diritto allo studio del Lazio (DiSco) e al Comitato tecnico scientifico sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattoblog : Mense per il clima, partiamo dalle università per ridurre le proteine animali - MilaSpicola : @Stef2021rm Diciamo che non decidiamo io o tu. ?? ma i genitori volta per volta. Che sia a scelta, non a “decido io… - ReteVeneta : BASSANO DEL GRAPPA | MENSE SCOLASTICHE, SCADE L’APPALTO: «AMMINISTRAZIONE IMMOBILE, RISCHIO PER 5000 ALUNNI» - Giorgiaparente5 : @Jettator3 @SecolodItalia1 Nelle mense fanno pasti appositamente per loro - AFAntoAnt : RT @fattoquotidiano: Spreco alimentare, progetto di Siulp e Banco Alimentare per portare il cibo in eccedenza delle mense della Polizia a c… -