L'Olimpia vive tra l'entusiasmo generale per una rimonta inche appare sempre meno impossibile e un presente concreto fatto di partite un giorno sì e un giorno no, viaggi e pochi allenamenti. Cesare Rubini e Dino. Gamba, dopo la carriera da giocatore a Milano, allenò anche l'Auxilium ...Degli anni passati a Barcellona dico l', con la canotta dell'Italia ovviamente tutto il ... Anche Andreaera fortissimo, purtroppo non ha potuto dimostrare tutto il suo potenziale per ...

Meneghin: "L'Eurolega Milano ha fiducia... E Napier mi ricorda Rodriguez" La Gazzetta dello Sport

L’Olimpia vive tra l’entusiasmo generale per una rimonta in Eurolega che appare sempre meno impossibile e un presente concreto fatto di partite un giorno sì e un giorno no, viaggi e pochi allenamenti.Serata di Eurolega per le italiane, impegnate nel 29° turno e a caccia di un posto nei playoff. Apre la Virtus Bologna, che alle 19 rende visita al Monaco (diretta Sky Sport Arena e NOW). Alle 20.45 l ...