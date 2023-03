Melita Toniolo da perdere la testa: lo scatto in costume risalta tutta la sua bellezza (Di domenica 26 marzo 2023) 37 anni il 5 aprile, Melita Toniolo pubblica su Instagram una foto in cui il panorama è davvero mozzafiato e fa come sempre il boom di like dei suoi tantissimi fan. C’è chi ha zoomato e chi mente. Lo scrive qualcuno tra quelli che commentano e lo pensiamo fortissimamente anche noi. Del resto, una delle ultime foto pubblicate su Instagram da Melita Toniolo offre un panorama mozzafiato! La carriera in televisione di Melita Toniolo foto: Instagram – grantennistoscanaNon ci delude mai, Melita Toniolo. La seguiamo da moltissimo tempo. Nei primi anni 2000, infatti, era una delle donne dello spettacolo di maggiore fama e successo. E abbiamo continuato a seguirla anche quando, successivamente, la sua presenza in televisione si è un po’ diradata. La sua carica ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 26 marzo 2023) 37 anni il 5 aprile,pubblica su Instagram una foto in cui il panorama è davvero mozzafiato e fa come sempre il boom di like dei suoi tantissimi fan. C’è chi ha zoomato e chi mente. Lo scrive qualcuno tra quelli che commentano e lo pensiamo fortissimamente anche noi. Del resto, una delle ultime foto pubblicate su Instagram daoffre un panorama mozzafiato! La carriera in televisione difoto: Instagram – grantennistoscanaNon ci delude mai,. La seguiamo da moltissimo tempo. Nei primi anni 2000, infatti, era una delle donne dello spettacolo di maggiore fama e successo. E abbiamo continuato a seguirla anche quando, successivamente, la sua presenza in televisione si è un po’ diradata. La sua carica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Melita Toniolo, il relax si trasforma in un momento bollente - infoitcultura : “A trazione anteriore” Melita Toniolo, sporgenze da urlo e minigonna stile irlandese: atomica - gdzingaro : RT @dea_channel: relax nella spa per la divina Melita Toniolo ?????????? - gdzingaro : RT @dea_channel: Melita Toniolo fa il suo ingresso in piscina ????????????? -