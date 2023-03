Matilde Gioli pubblica una foto con il fratello: fan in estasi, sono identici (Di domenica 26 marzo 2023) Famosa soprattutto per il ruolo di Giulia Giordano in “Doc – Nelle tue mani”. Eccola insieme al fratellino C’è grande curiosità attorno a Matilde Gioli, una delle attrici italiane che, negli ultimi anni, ha scalato più velocemente le classifiche di popolarità. Recentemente, tramite i propri canali social, ha pubblicato una foto insieme al fratello. Li avete mai visti? Due gocce d’acqua! L’attrice Matilde Gioli, famosa soprattutto per “Doc – Nelle tue mani” foto: Ansa – grantennistoscana33enne, nata a Milano da padre pugliese e madre toscana. Matilde Gioli, negli ultimi anni, è diventata una vera e propria celebrità. Questo soprattutto alla sua presenza nel cast della fortunata, fortunatissima, serie RAI, “Doc – Nelle ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 26 marzo 2023) Famosa soprattutto per il ruolo di Giulia Giordano in “Doc – Nelle tue mani”. Eccola insieme al fratellino C’è grande curiosità attorno a, una delle attrici italiane che, negli ultimi anni, ha scalato più velocemente le classifiche di popolarità. Recentemente, tramite i propri canali social, hato unainsieme al. Li avete mai visti? Due gocce d’acqua! L’attrice, famosa soprattutto per “Doc – Nelle tue mani”: Ansa – grantennistoscana33enne, nata a Milano da padre pugliese e madre toscana., negli ultimi anni, è diventata una vera e propria celebrità. Questo soprattutto alla sua presenza nel cast della fortunata, fortunatissima, serie RAI, “Doc – Nelle ...

