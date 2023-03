Maternità surrogata, Roccella: 'Ha connotazioni razziste' (Di domenica 26 marzo 2023) La ministra della Famiglia: 'Si sceglie chi dà l'ovocita attraverso una sorta di selezione della ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) La ministra della Famiglia: 'Si sceglie chi dà l'ovocita attraverso una sorta di selezione della ...

Roccella: 'La maternità surrogata ha connotazioni razziste' "Nella maternità surrogata ci sono due donne: una dà gli ovociti, l'altra è il vero utero in affitto che deve avere altri requisiti come aver già partorito ed essere in buona salute. Si sceglie chi dà l'ovocita attraverso una sorta di selezione della razza".