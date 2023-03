Maternità surrogata, il Ministro Roccella: “Ha delle connotazioni razziste” (Di domenica 26 marzo 2023) Roccella Maternità surrogata razzista, il Ministro non ci va per il sottile. Il suo è un vero affondo nei confronti della Maternità surrogata. Per il Ministro della Famiglia Roccella la Maternità surrogata ha “connotazioni razziste”. Una frase forte da parte della ministra che interviene a Zona Bianca trasmissione su Rete 4. “Nella Maternità surrogata ci ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 marzo 2023)razzista, ilnon ci va per il sottile. Il suo è un vero affondo nei confronti della. Per ildella Famiglialaha “”. Una frase forte da parte della ministra che interviene a Zona Bianca trasmissione su Rete 4. “Nellaci ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : “Maternità surrogata” suonava brutto, quindi ora la chiamano “gestazione per altri”. È sempre la stessa cosa: l’ute… - elio_vito : La Ministra Roccella continua a parlare della maternità surrogata, vietata dalla legge, un tema mai sollevato dalle… - LaVeritaWeb : I progressisti alla Zan vogliono normalizzare l’utero in affitto. Quando sono smascherati, insultano, si lamentano,… - MNellq : @elio_vito Per quanto mi riguarda ribadisco che la maternità surrogata è maternità non inferiore alle altre - patriziaandreoz : Riuscirete mai a capire che la maternità surrogata è usata in maggioranza dalle coppie eterosessuali? -