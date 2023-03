Masters 1000 Miami 2023: Sinner a caccia di una rivincita contro Dimitrov per un posto negli ottavi (Di domenica 26 marzo 2023) Nella giornata di sabato si sono conclusi i secondi turni del Miami Open 2023 e tutti i giocatori in gara hanno avuto modo di fare il loro esordio, eccezion fatta per Stefanos Tsitsipas che ha beneficiato del ritiro di Richard Gasquet per avanzare nel torneo senza scendere in campo. Nella “middle Sunday” del secondo Masters 1000 della stagione prenderanno ufficialmente il via i terzi turni. Si inizia con la parte alta del tabellone, dove, dopo l’eliminazione subita da Fabio Fognini per mano di Jan-Lennard Struff, è Jannik Sinner l’unico azzurro rimasto in corsa. Pur non brillando, dovendosi confrontare con l’adattamento alle diverse condizioni della Florida dopo il torneo di Indian Wells, il numero 1 d’Italia ha sconfitto all’esordio Laslo Djere con il punteggio di 6-4 6-2. contro il ... Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) Nella giornata di sabato si sono conclusi i secondi turni delOpene tutti i giocatori in gara hanno avuto modo di fare il loro esordio, eccezion fatta per Stefanos Tsitsipas che ha beneficiato del ritiro di Richard Gasquet per avanzare nel torneo senza scendere in campo. Nella “middle Sunday” del secondodella stagione prenderanno ufficialmente il via i terzi turni. Si inizia con la parte alta del tabellone, dove, dopo l’eliminazione subita da Fabio Fognini per mano di Jan-Lennard Struff, è Jannikl’unico azzurro rimasto in corsa. Pur non brillando, dovendosi confrontare con l’adattamento alle diverse condizioni della Florida dopo il torneo di Indian Wells, il numero 1 d’Italia ha sconfitto all’esordio Laslo Djere con il punteggio di 6-4 6-2.il ...

