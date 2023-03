Masters 1000 Miami 2023: Medvedev in scioltezza, avanti Tiafoe e Khachanov (Di domenica 26 marzo 2023) L’esordio più atteso nella parte bassa del tabellone del Masters 1000 di Miami 2023 era quello di Daniil Medvedev, grande protagonista nel circuito Atp post-Australian Open. Il russo non ha tradito le aspettative ed è volato al terzo turno grazie a un comodo 6-1 6-2 rifilato allo spagnolo Carballes Baena. Match a senso unico, durato appena un’ora e tre minuti, in cui Medvedev è stato in controllo dal primo all’ultimo punto e non ha corso alcun rischio. Al prossimo turno se la vedrà contro lo slovacco Molcan. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Notte di sorprese in Florida, come testimonia la clamorosa eliminazione di Cameron Norrie, travolto dal francese Barrere per 6-3 6-2. Fuori anche il beniamino di casa Shelton, che ha avuto la peggio contro il veterano Mannarino. ... Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) L’esordio più atteso nella parte bassa del tabellone deldiera quello di Daniil, grande protagonista nel circuito Atp post-Australian Open. Il russo non ha tradito le aspettative ed è volato al terzo turno grazie a un comodo 6-1 6-2 rifilato allo spagnolo Carballes Baena. Match a senso unico, durato appena un’ora e tre minuti, in cuiè stato in controllo dal primo all’ultimo punto e non ha corso alcun rischio. Al prossimo turno se la vedrà contro lo slovacco Molcan. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Notte di sorprese in Florida, come testimonia la clamorosa eliminazione di Cameron Norrie, travolto dal francese Barrere per 6-3 6-2. Fuori anche il beniamino di casa Shelton, che ha avuto la peggio contro il veterano Mannarino. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ???????????????????? ???????????? ?????????? ??? Matteo incassa subito una sconfitta anche al Masters 1000 di Miami, si arrende a all'am… - WeAreTennisITA : ?? 'Un torneo perfetto'. Così Carlos Alcaraz sul suo straordinario #BNPPO23, titolo numero otto in carriera, terzo M… - SuperTennisTv : ?? Jannik non si ferma! ?? Si impone su Fritz, campione in carica, 6-4 4-6 6-4 e raggiunge la sua seconda SF in un… - sportface2016 : #MiamiOpen | #Medvedev in scioltezza, avanti #Tiafoe e #Khachanov - sportface2016 : #MiamiOpen | #Sinner a caccia di una rivincita contro #Dimitrov per un posto negli ottavi -