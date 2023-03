Massimo Ranieri: «Ho iniziato a lavorare a 7 anni. Vivevamo in 10 in una stanza con un solo cesso» (Di domenica 26 marzo 2023) Sul Corriere della Sera un’intervista a Massimo Ranieri in cui ripercorre la sua vita lavorativa, iniziata prestissimo, quando aveva 7 anni. Per necessità. «Ho iniziato a lavorare a 7 anni, facendo tutti i mestieri possibili: il garzone, il barista, il panettiere, e poi mi esibivo con la mia vocina nei ristoranti e le mance erano preziose… insomma, mi arrangiavo perché in casa eravamo tanti: 8 figli più due genitori, 10 persone in una sola stanza. In fondo al letto grande di papà e mamma, dormivamo io e mio fratello, poi c’erano tre lettini per le sorelline femminucce… e poi c’era un cesso. Quel bambino di tanto tempo fa ogni tanto bussa alla mia porta quando non ho tanta voglia di lavorare. Mi dice: forza, muoviti, vai a fare le ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 marzo 2023) Sul Corriere della Sera un’intervista ain cui ripercorre la sua vita lavorativa, iniziata prestissimo, quando aveva 7. Per necessità. «Hoa 7, facendo tutti i mestieri possibili: il garzone, il barista, il panettiere, e poi mi esibivo con la mia vocina nei ristoranti e le mance erano preziose… insomma, mi arrangiavo perché in casa eravamo tanti: 8 figli più due genitori, 10 persone in una sola. In fondo al letto grande di papà e mamma, dormivamo io e mio fratello, poi c’erano tre lettini per le sorelline femminucce… e poi c’era un. Quel bambino di tanto tempo fa ogni tanto bussa alla mia porta quando non ho tanta voglia di. Mi dice: forza, muoviti, vai a fare le ...

