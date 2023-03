Martina Trevisan agli ottavi di Miami. Vittoria di cuore e carattere

(Di domenica 26 marzo 2023) Per la seconda volta in carrieraraggiunge glidi finale in un WTA 1000 . Traguardo centrato alOpen dove l’azzurra ha eliminato al terzo turno la statunitense Claire Liu...

WTA Miami: Carpe diem! Trevisan vince in rimonta una maratona con Liu e agli ottavi trova Ostapenko Ubitennis

La toscana supera in rimonta in tre set la statunitense, ora la sfida a Ostapenko MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Martina Trevisan sbarca ...