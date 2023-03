Marquez penalizzato per l’incidente con Oliveira. Sospetta frattura alla mano (Di domenica 26 marzo 2023) Marquez è tornato e si vede: nel primo MotoGp del 2023 il catalano è partito in pole ma è stato superato alla seconda curva da Miguel Oliveira. Marquez ha provato a superarlo, allungando la staccata tentando un sorpasso all’interno. Ha preso in pieno sia Oliveira, che è finito in ospedale, sia Jorge Martin. Nel post gara Marquez si è scusato, dicendo che aveva avuto un problema alla moto. La Direzione Gara lo ha ritenuto colpevole dell’incidente, ufficializzando la sanzione che dovrà scontare. Marquez dovrà completare un doppio giro lungo nella gara di domenica in Argentina. Non solo, si è anche fatto male. La radiografia alla mano mostra una possibile frattura al primo metacarpo. Sarà ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 marzo 2023)è tornato e si vede: nel primo MotoGp del 2023 il catalano è partito in pole ma è stato superatoseconda curva da Miguelha provato a superarlo, allungando la staccata tentando un sorpasso all’interno. Ha preso in pieno sia, che è finito in ospedale, sia Jorge Martin. Nel post garasi è scusato, dicendo che aveva avuto un problemamoto. La Direzione Gara lo ha ritenuto colpevole del, ufficializzando la sanzione che dovrà scontare.dovrà completare un doppio giro lungo nella gara di domenica in Argentina. Non solo, si è anche fatto male. La radiografiamostra una possibileal primo metacarpo. Sarà ...

