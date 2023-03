Marocco | Regragui | «Proveremo a vincere la Coppa d’Africa 2024»

(Di domenica 26 marzo 2023) Walid, commissario tecnico del, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in amichevole con il Brasile Walid, commissario tecnico del, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in amichevole con il Brasile. PAROLE – «Dobbiamo continuare a lavorare restando umili e mantenendo i piedi per terra. Noi favoriti per la vittoria della? Sì, come lo sono altre squadre. Conosciamo la competizione, è molto difficile ma ciperché stiamo vivendo l’epoca d’oro del calcio marocchino». L'articolo proviene da Calcio News 24.

