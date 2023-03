Marocco, è sempre febbre Mondiale: schiantato anche il Brasile. È la prima volta nella storia (Di domenica 26 marzo 2023) A Tangeri come in Qatar. Il Marocco continua a stupire e, dopo aver strappato un quarto posto negli ultimi Mondiali, si conferma una delle nazionali... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 marzo 2023) A Tangeri come in Qatar. Ilcontinua a stupire e, dopo aver strappato un quarto posto negli ultimi Mondiali, si conferma una delle nazionali...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wisemaddie_ : Bono è chiaramente non in serata ?? ma è sempre bellissimo vedere il Marocco giocare. - Ivan__soli : Il Marocco mi ha sempre affascinato poi nella Babele che può essere un cantiere è la cultura che mi piace di più #Sapiens - Cinziadandrea : #imieiocchi felice , 10 anni fa in Marocco..oggi non è più cosi non solo per l età ma non ho più mio marito da… - dick_handley : @leonessa30 @brandobenifei @ellyesse @camillalaureti1 @gualminielisa @BeatriceCovassi @toiapatrizia @bartolopietro1… - sandro01682106 : @gigi52335676 i più svantaggiati possono sempre, andare a lavorare! O chiedere a quelli del Qatar gate e Marocco g… -