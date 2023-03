Mareggiate | freddo e gelo | Giuliacci rivela la data che ribalta l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 marzo 2023) Il meteo cambia volto nel giro di poche ore. Ne è sicuro il colonnello Marioche su meteo.it spiega quali sono gli scenari per questa settimana che si aprirà domani: "Nella giornata di lunedì 27 marzo il brutto tempo si sposterà a Sud: un graduale miglioramento interesserà difatti il Nord, mentre dovremo tenere alla portata di mano l'ombrello su gran parte del Centro-Sud, anche ben stretto perché sospirerà una sostenuta ventilazione, con forti venti di Maestrale. Attenzione puntata quindi sulla possibilità di fortilungo le coste tirreniche della Calabria. Fiocchi attesi sulle zone appenniniche, inizialmente a quote piuttosto alte, poi nella seconda parte del giorno in calo fino a 700-1000 metri. Una residua instabilità interesserà anche la giornata martedì, con deboli precipitazioni in rapido assorbimento ...