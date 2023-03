Mare Fuori, nella serie questo bambino sorride pochissimo: lo avete riconosciuto? (Di domenica 26 marzo 2023) Riuscite a riconoscere questo bambino? È un attore famosissimo di Mare Fuori Continua a registrare ascolti record la serie Rai Mare Fuori. Per questa terza stagione gli autori hanno deciso di mettere sulla piattaforma streaming Netflix le prime due stagioni, attirando così un pubblico più ampio sul sito della Rai dove, dal primo febbraio, erano disponibili i primi sei episodi e, solo dopo il Festival di Sanremo sono andati online le ultime puntate. In contemporanea, sempre dopo il festival della musica italiana, ogni mercoledì sono andati in onda due episodi, registrando ugualmente ascolti record. Ormai tutti ne parlano e sui social i personaggi vedono i loro follower aumentare sempre di più ogni giorno. Tra i personaggi più amati, c’è pure questo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 26 marzo 2023) Riuscite a riconoscere? È un attore famosissimo diContinua a registrare ascolti record laRai. Per questa terza stagione gli autori hanno deciso di mettere sulla piattaforma streaming Netflix le prime due stagioni, attirando così un pubblico più ampio sul sito della Rai dove, dal primo febbraio, erano disponibili i primi sei episodi e, solo dopo il Festival di Sanremo sono andati online le ultime puntate. In contemporanea, sempre dopo il festival della musica italiana, ogni mercoledì sono andati in onda due episodi, registrando ugualmente ascolti record. Ormai tutti ne parlano e sui social i personaggi vedono i loro follower aumentare sempre di più ogni giorno. Tra i personaggi più amati, c’è pure...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Giorgia Meloni: 'Siamo stati lasciati da soli a fare questo lavoro a volte fuori dai confini nazionali'. Chi ha pr… - franci_2017 : RT @gritti9: Sono l'unico in Italia che non guarda Mare Fuori? - MMarioDeg : @gritti9 Mare fuori? ??? - SeasonJuvAhead : @Massimo88935708 @CampiMinati @andagn @lapoelkann_ @klaustorino @juventusfc mare fuori qui sopra sostiene che abbiamo bilanci tarocchi.. - albeseitutto : RT @httpbenzoash: che peccato ridurre mare fuori ad una serie fatta solo per hype, mare fuori non è solo questo ma è amicizia, famiglia, vo… -