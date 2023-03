Marc Marquez penalizzato e infortunato: cosa ha fatto e che pena dovrà scontare (Di domenica 26 marzo 2023) Domenica da dimenticare per Marc Marquez. Lo spagnolo si è reso protagonista di un brutto incidente nel corso del secondo giro del GP del Portogallo: alla curva 3, quando si trovava in quarta posizione dopo essere scattato dalla pole-position, l’alfiere della Honda ha cercato un sorpasso senza senso all’interno ed è andato dritto per dritto, colpendo in pieno Miguel Oliveira che occupava il secondo posto. Il fuoriclasse iberico è finito nella ghiaia insieme all’incolpevole centauro portoghese e ha rimediato anche una serie di fischi una volta tornato ai box. Tra l’altro il pluri Campione del Mondo ha anche danneggiato Jorge Martin in quella circostanza. Un vero e proprio disastro dopo il terzo posto ottenuto nella Sprint Race di ieri. Marc Marquez è stato prontamente penalizzato dai ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Domenica da dimenticare per. Lo spagnolo si è reso protagonista di un brutto incidente nel corso del secondo giro del GP del Portogallo: alla curva 3, quando si trovava in quarta posizione dopo essere scattato dalla pole-position, l’alfiere della Honda ha cercato un sorpasso senza senso all’interno ed è andato dritto per dritto, colpendo in pieno Miguel Oliveira che occupava il secondo posto. Il fuoriclasse iberico è finito nella ghiaia insieme all’incolpevole centauro portoghese e ha rimediato anche una serie di fischi una volta tornato ai box. Tra l’altro il pluri Campione del Mondo ha anche danneggiato Jorge Martin in quella circostanza. Un vero e proprio disastro dopo il terzo posto ottenuto nella Sprint Race di ieri.è stato prontamentedai ...

