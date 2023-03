Mara Venier molto dispiaciuta | purtroppo non si può più fare

(Di domenica 26 marzo 2023)comunica ai propri fan l’enorme dispiacere che ha provato nello scoprire di non poterlo più: tutti tristi insieme a lei. Sono stati giorni intensi questi per. La conduttrice è stata sicuramente in ansia per le condizioni di salute di Jerry Calà. Sebbene il loro matrimonio sia durato poco, infatti, tra la conduttrice e l’attore c’è un rapporto di sincera e profonda amicizia che coltivano da tantissimo tempo. Jerry è amico anche dell’attuale marito di, Nicola Carraro, e la notizia del ricovero e dell’intervento al cuore ha sicuramente scosso la coppia.palesa il suo dispiacere – Ansa Foto – Grantennistoscana.itPer fortuna l’iconico protagonista di ‘Professione Vacanze‘ si è ripreso ed è stato dimesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sisonosempreio : RT @fontanaalicee: chissà quando non ci saranno più barbara d’urso,gerry scotti,alfonso,la toffanin,bonolis,mara venier ecc,non volendoci n… - gordongekkoreal : Ah Mara venier , sei dolce e bella , un bacio appassionato dal tuo primo sostenitore dagli anni 80 - leggoit : #domenica in, il ricordo di #paolo limiti con amici e colleghi: gli ospiti di #mara venier - infoitcultura : Domenica In, anticipazioni del 26 marzo: gli ospiti di Mara Venier nella nuova puntata - argolucio : @Apndp E Malgioglio? Orietta berti? La banda di napoletani 'simpatici' che ha occupato Rai2? E de Sica? E mara veni… -

A preoccuparsi, tra le prime, la sua amica ed ex compagna. 'Lo spavento è stato fortissimo, inutile che ce lo nascondiamo. Anche perché se non ti è mai capitato non è che lo riconosci ...ha deciso di dedicare ampio spazio della trasmissione al ricordo di Paolo Limiti , scomparso nel 2017 all'età di 77 anni. In studio saranno quindi presenti tutti coloro che hanno avuto la ...da Loretta Goggi . La conduttrice di Domenica In è stata ospite di Benedetta Primavera nella puntata in onda su Rai 1 venerdì 24 marzo. Qui lasi è confidata, iniziando con il ...

Oggi pomeriggio su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Al timone come sempre Mara Venier che dagli studi Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma sarà in diretta fino alle 17… Leggi ...Domenica 26 marzo, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 28esima puntata ...