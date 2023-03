Mara Venier festeggia 30 anni in tv, confermata a Domenica In 2023-2024? (Di domenica 26 marzo 2023) Mara Venier quest'anno festeggia trent'anni di carriera da conduttrice di successo e non ha alcuna intenzione di lasciare la televisione per andare in pensione. Qualche volta ci ha pensato, è arrivata anche ad annunciare il suo ritiro dicendo "questa è l'ultima edizione che conduco", ma poi è sempre rimasta al suo posto. Tanti i successi nella sua vita caratterizzata da periodi bui e top. Dopo aver recitato in film e commedie, la Venier debutta in televisione nel 1986 con Professione Vacanze. Poi dice addio alla carriera di attrice per iniziare a condurre: presenta Cantagiro con Fiorello, Troppo Forti con Claudio Sorrentino. La grande occasione arriva nel 1993 con Domenica In accanto a Monica Vitti e a Luca Giurato. Da quel momento la sua carriera decolla e inizia ad essere la padrona ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 26 marzo 2023)quest'annotrent'di carriera da conduttrice di successo e non ha alcuna intenzione di lasciare la televisione per andare in pensione. Qualche volta ci ha pensato, è arrivata anche ad annunciare il suo ritiro dicendo "questa è l'ultima edizione che conduco", ma poi è sempre rimasta al suo posto. Tanti i successi nella sua vita caratterizzata da periodi bui e top. Dopo aver recitato in film e commedie, ladebutta in televisione nel 1986 con Professione Vacanze. Poi dice addio alla carriera di attrice per iniziare a condurre: presenta Cantagiro con Fiorello, Troppo Forti con Claudio Sorrentino. La grande occasione arriva nel 1993 conIn accanto a Monica Vitti e a Luca Giurato. Da quel momento la sua carriera decolla e inizia ad essere la padrona ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaRai : 'Domenica In' Condotto da Mara Venier. In onda nei seguenti orari: ??Domenica 26 Marzo ?Johannesburg / Berlino,… - Stefani66135695 : @FulviaMoroni @GrandeFratello chi e ' Mara venier di @domenicain? cerro che e ' lei - sisonosempreio : RT @fontanaalicee: chissà quando non ci saranno più barbara d’urso,gerry scotti,alfonso,la toffanin,bonolis,mara venier ecc,non volendoci n… - gordongekkoreal : Ah Mara venier , sei dolce e bella , un bacio appassionato dal tuo primo sostenitore dagli anni 80 - leggoit : #domenica in, il ricordo di #paolo limiti con amici e colleghi: gli ospiti di #mara venier -